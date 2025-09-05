Holländer im Einsatz auf unseren Bergen

15.000 Kilometer Wanderwege in der Steiermark

Eine der grundlegendsten Voraussetzungen dafür nehmen sowohl Einheimische als auch Urlauber aber oft als Selbstverständlichkeit wahr: Wanderwege samt der Infrastruktur, wie Beschilderungen oder Sicherungen. Allein in der Steiermark erstreckt sich das Wegenetz über rund 15.000 Kilometer. Dieses zu erhalten und zu pflegen, bringt einen enormen Aufwand mit sich. Zunehmende Wetterextreme sorgen für noch mehr Arbeit. Dahinter stehen fast ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter der alpinen Vereine. In den letzten Jahren tun sich diese aber zunehmend schwer, Freiwillige für die zeitaufwendige und anstrengende Arbeit zu finden.