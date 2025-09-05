Brunner: „Wir entscheiden, wer nach Europa kommt“

Sich mehr für Zusammenarbeit mit Drittstaaten zu engagieren, sei nicht nur wegen Rückführungen wichtig, „sondern viel früher zu Beginn, damit sich Menschen nicht auf den Weg machen“. Darum brauche es Abkommen mit Drittstaaten und wahre Migrationsdiplomatie. Als Beispiel nennt er das Abkommen mit der Türkei, das nach der großen Flüchtlingswelle 2015 geschlossen wurde und das funktioniere. Die EU könne sich aber „unsere Geografie und unser Gegenüber nicht aussuchen“, meint er zur Kritik, die EU verhandle mit undemokratischen Staaten wie etwa Libyen. Die Führung im Osten Libyens hatte Brunner und weiteren Politikern im Juli die Einreise verweigert. Die Delegation habe die „nationale Souveränität Libyens missachtet“, so die Verwaltung des Landesteils.