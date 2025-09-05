Diese bekannte Diskothek sperrt nicht mehr auf
Ende einer Ära
Jahrelang war sie Anziehungspunkt für Partyhungrige, Tausende Menschen haben in Linz hier ihre Nächte verbracht. Doch zuletzt wurde es still, die Social-Media-Kanäle verstummten, Gerüchte machten die Runde. Nun ist endgültig klar: Eine der bekanntesten Diskotheken Oberösterreichs wird ihre Türen nie wieder öffnen.
Die größte Diskothek der Stadt bleibt für immer geschlossen. Ihr Aus steht sinnbildlich für eine Branche, die nach der Pandemie schwer unter Druck geraten ist. Nach Monaten der Funkstille und Gerüchten über den Verkauf von Einrichtungsteilen bestätigte sich nun das Aus – über die Betreiberfirma wurde bereits im Juni am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet.
