Diese bekannte Diskothek sperrt nicht mehr auf

Die größte Diskothek der Stadt bleibt für immer geschlossen. Ihr Aus steht sinnbildlich für eine Branche, die nach der Pandemie schwer unter Druck geraten ist. Nach Monaten der Funkstille und Gerüchten über den Verkauf von Einrichtungsteilen bestätigte sich nun das Aus – über die Betreiberfirma wurde bereits im Juni am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet.