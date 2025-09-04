Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix

Deutschland will Schützenpanzer schicken

Die deutsche Bundesregierung wird bei der Konferenz vorschlagen, die Luftverteidigung der Ukraine zu verstärken, wie der „Spiegel“ berichtet. Die Zahl der Waffensysteme und deren Effektivität soll demnach um 20 Prozent pro Jahr steigen. Zudem sollen laut dem Bericht die offensiven Luftfähigkeiten Kiews verbessert werden – konkret sollen weitreichende Präzisionswaffen wie Marschflugkörper in der Ukraine mit finanzieller und technologischer Unterstützung hergestellt werden. Außerdem soll den Kiewer Truppen die Ausrüstung für vier mechanisierte Infanteriebrigaden bereitgestellt werden. Das hieße 480 Infanteriefahrzeuge pro Jahr, darunter Schützenpanzer. Weitere zentrale Bestandteile der Sicherheitsgarantien sind nach den Vorstellungen Berlins die fortgesetzte Ausbildung ukrainischer Soldaten und eine enge Verzahnung der Rüstungsindustrien der Ukraine und europäischer Staaten, so der „Spiegel“.