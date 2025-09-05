Widerliche Spuck-Attacke: Suarez entschuldigt sich

MLS ermittelt

„Das ist nicht das Bild, das ich abgeben will gegenüber meiner Familie, die wegen meiner Fehler leidet, und auch nicht gegenüber meinem Klub, der es nicht verdient hat, von so etwas betroffen zu sein“, schrieb Suarez. Die Major League Soccer hat Ermittlungen aufgenommen. Ob der Stürmer bestraft wird, ist noch nicht bekannt.