„Ich lag falsch“

Widerliche Spuck-Attacke: Suarez entschuldigt sich

Fußball International
05.09.2025 08:49
Luis Suárez (3. von li.) sorgte wieder einmal für Schlagzeilen.
Luis Suárez (3. von li.) sorgte wieder einmal für Schlagzeilen.(Bild: AP/Lindsey Wasson)

Luis Suarez hat sich für sein Verhalten nach der Leagues-Cup-Finalniederlage mit Inter Miami entschuldigt, als er offensichtlich in Richtung eines gegnerischen Betreuers gespuckt hatte. Er wolle den Seattle Sounders zum Sieg gratulieren, sich aber „vor allem für mein Verhalten entschuldigen“, so der Uruguayer auf Instagram.

„Nach dem Spiel sind Sachen passiert, die nicht passieren sollten. Aber das rechtfertigt nicht meine Reaktion. Ich lag falsch und bereue es ernsthaft“, so Suarez. 

Das Team aus Florida um Suarez und Lionel Messi hatte das Endspiel gegen Seattle 0:3 verloren. Danach ging Suarez einen Betreuer des Gegners an, wobei es zur auf Videos (unten) erkennbaren Spuck-Attacke kam. Zuvor war der 38-jährige Angreifer schon in eine Rauferei mit Seattles Obed Vargas verwickelt gewesen.

MLS ermittelt
„Das ist nicht das Bild, das ich abgeben will gegenüber meiner Familie, die wegen meiner Fehler leidet, und auch nicht gegenüber meinem Klub, der es nicht verdient hat, von so etwas betroffen zu sein“, schrieb Suarez. Die Major League Soccer hat Ermittlungen aufgenommen. Ob der Stürmer bestraft wird, ist noch nicht bekannt.

Das ist nicht das Bild, das ich abgeben will gegenüber meiner Familie, die wegen meiner Fehler leidet.

Luis Suarez

Suarez ist bekannt als Hitzkopf und hat sich schon einige Ausraster dieser Art geleistet. Um die Welt gingen die Bilder bei der WM 2014, als er den italienischen Abwehrspieler Giorgio Chiellini biss.

