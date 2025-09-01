„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“

„Unser Ziel ist es, den Wald auf die nächsten 100 Jahre vorzubereiten“, sagte der Minister. Dafür setze man vor allem auf Waldverjüngung. Damit ist gemeint, dass Freiflächen so rasch wie möglich wieder bepflanzt werden und überalterte Wälder erneuert werden. Das sei für die Speicherung von Kohlenstoff „unumgänglich“, sagte Totschnig. Den meisten Kohlenstoff würden Waldbestände bilden, die zwischen 41 und 60 Jahre alt seien.