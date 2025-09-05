RAF Camora: Zwischen Raben und Erinnerungen

Den Auftakt macht „Eden“: RAFs typisches „Ahhh“ eröffnet den Track – und gleich macht er klar: Sein Erfolg ist kein Zufall, sondern hart erarbeitet. Der Rabe, einst Symbol für Armut, sitzt heute mit ihm im Luxus-Paradies. Zeilen wie „Denkst du, Money wächst auf Palmen …“ sind eine direkte Ansage an Zweifler. Soundtechnisch dominiert ein atmosphärischer Mix aus Bass, Drums und Synth. Danach folgt „Rossi“, ein Track, der an den Vibe von „500 PS“ erinnert: schneller Afro-Trap-Sound, treibend und energiegeladen, wie zu „Palmen aus Plastik“-Zeiten. Gleich zu Beginn setzt RAF mit der Zeile „Komm’ immer back, nie mehr ‘Papa, où t’es?“ ein klares Statement: Er ist zurück, ohne wieder zu verschwinden (hoffentlich).

Nummer drei auf dem Album ist „Connected“ mit Raptalent Reezy – zugleich erste Single, erstes Feature und größte Überraschung, denn hier stimmt alles. Der Beat passt harmonisch mit der Klangfarbe von Reezy zusammen und bildet mit RAFs Part eine Einheit. Der Track ist nicht langsam, nicht schnell, sondern angenehm gechillt. Auf der Platte finden sich weitere persönliche Songs, darunter „Muss nicht mehr scheinen“, wenn RAF gesteht: „Ein Herz bricht auch als Millionär.“ Er macht klar, dass er mehr ist als Zahlen oder Statussymbole. Auch „Sawasdee Kap“ knüpft daran an, nur mit mehr Bass und einem Schuss Dancehall. Trotz Rückschlägen weitermachen, weiterlächeln und nicht brechen lassen. Botschaft also angekommen!