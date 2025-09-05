„Hat er überhaupt noch Spaß, den Job zu machen?“

Nach den Gerüchten rund um einen Rücktritt von Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl meldet sich nun auch Lothar Matthäus zu Wort. „Hat er überhaupt noch Spaß, diesen Job bei Bayern München unter diesen Umständen zu machen? Das muss man ihn fragen“, so die Legende.
Der Rekordnationalspieler ist offenbar nicht sicher, ob Eberl seinen Job noch mit voller Überzeugung ausübt. „Es ist nicht alles optimal gelaufen, und ich glaube, Max sieht es auch so. Man merkt auch so ungefähr bei den letzten Interviews: Motiviert sieht ein bisschen anders aus“, meint Matthäus im Gespräch mit der „Bild“.
Transfer-Chaos
Nach Bayerns Transfer-Chaos rumort es beim deutschen Rekordmeister hinter den Kulissen gewaltig. Zuletzt hieß es, Eberl habe bei der Aufsichtsratssitzung den Eindruck hinterlassen, den Klub nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen zu wollen. Zu groß sei die Enttäuschung nach den Absagen von Florian Wirtz und Nick Woltemade während des chaotischen Transfer-Sommers gewesen.
„Es wird alles so ein bisschen weggelächelt, alles ein bisschen weggeredet. Aber so diese Überzeugung, ich weiß nicht“, so Matthäus. Aktuell sei ein Rücktritt für Eberl jedoch kein Thema …
