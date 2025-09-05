„Hat er überhaupt noch Spaß, den Job zu machen?“

Der Rekordnationalspieler ist offenbar nicht sicher, ob Eberl seinen Job noch mit voller Überzeugung ausübt. „Es ist nicht alles optimal gelaufen, und ich glaube, Max sieht es auch so. Man merkt auch so ungefähr bei den letzten Interviews: Motiviert sieht ein bisschen anders aus“, meint Matthäus im Gespräch mit der „Bild“.