Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“

Schwellungen an Unterschenkeln, blauer Fleck an der Hand

Doch diese Meldungen kommen nicht von ungefähr. Am 17. Juli hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, Trump leide unter Schwellungen an den Unterschenkeln und habe einen blauen Fleck an der rechten Hand. Zuvor hatten Fotos den Präsidenten mit geschwollenen Knöcheln und einer teilweise mit Make-up abgedeckten Hand gezeigt.