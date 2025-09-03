Vorteilswelt
„War sehr aktiv"

Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“

Außenpolitik
03.09.2025 09:09

In den vergangenen Tagen brodelte die Gerüchteküche rund um den Gesundheitszustand Donald Trumps. Am Wochenende verbreiteten sich in den sozialen Medien gar Verschwörungstheorien über ein Ableben des US-Präsidenten. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag zeigte sich der 79-jährige Republikaner über all diese „Falschmeldungen“ überrascht.

0 Kommentare

Befeuert wurden die Verschwörungstheorien wegen seines ungewöhnlich leeren Terminkalenders in den vergangenen Tagen. Trump betonte aber, dass er am Wochenende „sehr aktiv gewesen“ sei. Er habe Interviews gegeben und seinen Golfclub in Virginia besucht. Auf die Frage, ob er die genannten Berichte kenne, bezeichnete er sie als „fake“.

US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen" am Wochenende.
(Bild: APA/AFP/SAUL LOEB)

Schwellungen an Unterschenkeln, blauer Fleck an der Hand
Doch diese Meldungen kommen nicht von ungefähr. Am 17. Juli hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, Trump leide unter Schwellungen an den Unterschenkeln und habe einen blauen Fleck an der rechten Hand. Zuvor hatten Fotos den Präsidenten mit geschwollenen Knöcheln und einer teilweise mit Make-up abgedeckten Hand gezeigt.

Trumps Bluterguss an der rechten Hand wurde zuletzt mit massivem Einsatz von Make-up verdeckt.
(Bild: AFP)

Sein Arzt Sean Barbabella erklärte in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung, Tests hätten eine chronisch-venöse Insuffizienz bestätigt. Dabei handle es sich um eine gutartige und häufige Erkrankung, insbesondere bei Menschen über 70 Jahren. Der blaue Fleck an Trumps Hand sei auf eine leichte Weichteilreizung durch häufiges Händeschütteln und die Einnahme von Aspirin zurückzuführen, hieß es in dem Schreiben weiter.

Lesen Sie auch:
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
„Trump is Dead”
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
30.08.2025
Erneut Spekulationen
Flecken auf Trumps Hand: Weißes Haus beschwichtigt
25.08.2025

Trump ältester Präsident bei Amtsantritt
Trump nehme das Medikament zur „standardmäßigen kardiovaskulären Prävention“ ein. Das Weiße Haus hat seitdem Sorgen um Trumps Gesundheit heruntergespielt. Es hieß, er nehme das Beinleiden gelassen, ohne jedoch Details zur Behandlung zu nennen. Der 79-jährige Trump war im Jänner der älteste Mensch, der das Amt des US-Präsidenten antrat.

