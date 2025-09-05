Bundesheer-Oberst hat mehr als unsauber gearbeitet

In anderen Punkten klagte die Staatsanwaltschaft, dass er eben diese nicht informiert hatte, sondern selbst entschied, dass hier kein Anfangsverdacht gegeben wäre, was aber gar nicht in seinem Kompetenzbereich lag. So etwa im Falle von – von Dritten – unerlaubterweise genehmigten Sonderurlauben oder in einem Fall von Verhetzung. Und dann noch der Punkt eines Antrages auf Sonderurlaub, der vom Angeklagten einfach gelöscht wurde.