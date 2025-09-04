Es ist angerichtet: Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickls „Sommergespräch“ im ORF am nächsten Montag zubereitet. Nachdem ÖVP, SPÖ und Neos vom Frühsommer bis jetzt Zeit gehabt hätten, endete die Regierungsklausur in einem Desaster für Österreich.
ÖVP, SPÖ und Neos ist es nicht gelungen, Zeichen der Zuversicht zu senden. Schlimmer noch: Die Pensionisten hat man in Angst und Schrecken versetzt. Für die Wirtschaft wurde eine Fantasiemilliarde zusammengeschustert, von der niemand weiß, woher sie kommen und wohin sie gehen soll. Abgesehen davon wäre eine Milliarde, die sich laut Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer „hübsch aufteilen lässt“, angesichts der Gesamtlage ohnehin nur ein ökonomischer Witz.
Aber auch schon egal. Es gibt ohnehin kein Geld. Das ist bitter, weil niemand der arbeitenden Bevölkerung erklären konnte oder wollte, wohin ihr Steuergeld versickert.
Dass die Vorgängerregierung einiges vermurkst hat, kann nicht ewig als Erklärung herhalten. Bei der europaweit rekordverdächtig hohen Inflation, die man neuerdings Ungemach nennt, wird auf das Prinzip Hoffnung gesetzt. Wegen der hohen Preise für Lebensmittel will der Kanzler zumindest in Brüssel anrufen. Okay, nützt es nichts, so schadet es wenigstens nicht.
Wenn die Industriestrategie ähnlich schwach ausfällt, dann gute Nacht, Österreich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.