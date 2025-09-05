Waffenschmiede Steyr: Neuer Anlauf mit Pistolen

Der Traditionsbetrieb Steyr Arms bringt wieder Faustfeuerwaffen auf den Markt – trotz Misserfolge in der Vergangenheit. Dahinter steckt auch die neue Firmenstruktur, in der sich das Unternehmen befindet. Die „Krone“ hat die neuen Produkte getestet.
Staunen am internationalen Rüstungsmarkt: Der österreichische Waffenhersteller Steyr Arms, der für Sturmgewehre und Jagdbüchsen bekannt ist, bringt erstmals seit einem Vierteljahrhundert zwei neue Pistolen-Serien heraus: die günstigere ATD-Serie für Behörden und die exklusive ATC-Serie (Stückpreis: um die 2600 Euro) für Sportschützen.
„David gegen Goliath“ am Verteidigungssektor
Die mittlerweile in tschechischem Besitz stehende Traditionsfirma selbst spricht von einem Kampf „David gegen Goliath“: Der Faustfeuerwaffen-Markt ist hart umstritten, Firmen wie CZ, Sig Sauer oder Glock dominieren. Und Steyr war in den letzten Jahrzehnten mit eigenen Pistolen hinter den Erwartungen geblieben. Die „M“-Serie aus den späten 90er-Jahren griff nie richtig, weder bei Behörden noch bei zivilen Schützen. Das Geschäft mit Gewehren hingegen lief gut.
Der Einstieg ins Pistolensegment ist auch der neuen Firmenstruktur geschuldet: Steyr Arms gehört seit dem Vorjahr der tschechischen Investorengruppe RSBC, die gerade alles aufkauft, was es am Verteidigungssektor zu kaufen gibt. Darunter ist auch der slowenische Pistolenhersteller AREX, der nun federführend die Produktion der Steyr-Pistolen übernimmt.
Kaum Rückstoß bei der Matchpistole
Im „Krone“-Test haben die beiden Pistolen zuverlässig geschossen, die komplett aus Stahl gefertigten ATC-Sportwaffen mit ihrem hohen Gewicht mit sehr wenig Rückstoß, trotz des 9mm-Kalibers. Die halb so teure Behördenwaffe ATD – einmal mit Kompensator, einmal ohne – hat mit einem sehr weichen Abzug überrascht.
Wie der Markt – vor allem der fünf Milliarden-Dollar-Markt in den Vereinigten Staaten – darauf reagiert, wird sich im kommenden Jahr zeigen. „Wir sind mit zehn Millionen Euro Umsatz in den USA derzeit noch ein Rundungsfehler“, so Steyr Arms-CEO Milan Šlapák zur „Krone“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.