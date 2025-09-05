Waffenschmiede Steyr: Neuer Anlauf mit Pistolen

„David gegen Goliath“ am Verteidigungssektor

Die mittlerweile in tschechischem Besitz stehende Traditionsfirma selbst spricht von einem Kampf „David gegen Goliath“: Der Faustfeuerwaffen-Markt ist hart umstritten, Firmen wie CZ, Sig Sauer oder Glock dominieren. Und Steyr war in den letzten Jahrzehnten mit eigenen Pistolen hinter den Erwartungen geblieben. Die „M“-Serie aus den späten 90er-Jahren griff nie richtig, weder bei Behörden noch bei zivilen Schützen. Das Geschäft mit Gewehren hingegen lief gut.