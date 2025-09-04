Braunbärmutter greift Jogger (27) in Slowakei an

Mit diesem Aufeinandertreffen hatte der Jogger wohl nicht gerechnet, als er zu seiner Laufrunde am Mittwochabend aufbrach und auf eine Bärin und ihre Jungen traf. Beim Anblick des 27-Jährigen wollte die Mutter ihren Nachwuchs beschützen und griff den Mann an. Der Mann sei zwar nicht in Lebensgefahr, müsse aber einige Zeit zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, berichtete die Nachrichtenagentur TASR.