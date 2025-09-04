Vorteilswelt
Wollte Jungen schützen

Braunbärmutter greift Jogger (27) in Slowakei an

Ausland
04.09.2025 19:33
Der Mann wurde nach dem Angriff ins Spital gebracht. Das Gelände ist als natürlicher Lebensraum von Braunbären bekannt (Symbolbild).
Der Mann wurde nach dem Angriff ins Spital gebracht. Das Gelände ist als natürlicher Lebensraum von Braunbären bekannt (Symbolbild).(Bild: Benny Trapp)

Ein 27 Jahre alter Jogger ist am Mittwochabend in der Slowakei von einer Braunbärin angefallen und verletzt worden. Das Weibchen wollte offenbar ihre Jungen beschützen und zeigte ein „natürliches Verhalten“. In der Gegend auf Bären zu treffen, ist nicht unüblich: Laut der Tierschützer ist deshalb Vorsicht geboten. 

Mit diesem Aufeinandertreffen hatte der Jogger wohl nicht gerechnet, als er zu seiner Laufrunde am Mittwochabend aufbrach und auf eine Bärin und ihre Jungen traf. Beim Anblick des 27-Jährigen wollte die Mutter ihren Nachwuchs beschützen und griff den Mann an. Der Mann sei zwar nicht in Lebensgefahr, müsse aber einige Zeit zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben, berichtete die Nachrichtenagentur TASR. 

Jäger fanden den Verletzten
Nach Angaben des staatlichen Naturschutzes SOP hatte sich der Zwischenfall am Mittwochabend auf dem Gemeindegebiet des Dorfes Nedozery-Brezany außerhalb menschlicher Siedlungen ereignet. Jäger seien als Erste beim Verletzten eingetroffen und hätten ihm Erste Hilfe geleistet. 

Das Gelände sei als natürlicher Lebensraum von Braunbären bekannt, erklärten die staatlichen Naturschützer. Wer sich dort bewege, müsse damit rechnen, Bären zu begegnen und sich entsprechend vorsichtig verhalten. Die Bärin habe ein „natürliches Verhalten“ gezeigt, da sie offenbar ihre Jungen schützen wollte.

Mehr als tausend Bären in der Slowakei
Nach der letzten offiziellen Zählung, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, gibt es in der Slowakei rund 1200 frei lebende Bären. Eine neuerliche Zählung ist für 2025/2026 geplant.

Die Tiere gehen normalerweise Menschen aus dem Weg, wenn sie sie rechtzeitig bemerken. Bei überraschendem Zusammentreffen oder wenn Muttertiere ihre Jungen gefährdet sehen, können sie jedoch angreifen. Einzelne Zusammenstöße endeten in den vergangenen Jahren tödlich.

