„Edmund“-Sänger zeigt „Krone“ den Allerwertesten

Die Chartstürmer touren gerade mit ihrem neuen Album „Legende“ durch Österreich. Am Samstag spielen sie im burgenländischen Wiesen. Die „Krone“ sprach vorab mit ihnen. Und weil zu einem knackigen Interview auch Intim-Geständnisse gehören, legten die Sänger gleich mehrere ab. Beweisfoto inklusive.
Die Austropop‑Band „Edmund“ ist aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Der Bandname ist eine Hommage an Edmund „Mundl“ Sackbauer aus der beliebten Fernsehserie „Ein echter Wiener geht nicht unter“, also ein Statement für Bodenständigkeit und ehrlichen Schmäh, der zwischen den beiden Frontsängern Markus Kadensky (44) aus Pressbaum und Roman Messner (36) aus Purkersdorf pausenlos rennt. Und auch sonst läuft seit der Gründung 2017 alles wie am Schnürchen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.