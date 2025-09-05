„Edmund“-Sänger zeigt „Krone“ den Allerwertesten

Die Austropop‑Band „Edmund“ ist aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Der Bandname ist eine Hommage an Edmund „Mundl“ Sackbauer aus der beliebten Fernsehserie „Ein echter Wiener geht nicht unter“, also ein Statement für Bodenständigkeit und ehrlichen Schmäh, der zwischen den beiden Frontsängern Markus Kadensky (44) aus Pressbaum und Roman Messner (36) aus Purkersdorf pausenlos rennt. Und auch sonst läuft seit der Gründung 2017 alles wie am Schnürchen.