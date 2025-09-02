Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine

Fortschritte bei Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Ein Friedensabkommen zwischen den beiden Staaten zeichnet sich weiterhin nicht ab. Dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb zufolge gibt es aber wenigstens Fortschritte bei den Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Bevor diese aber in Kraft treten könnten, müsse es ein Friedensabkommen geben, sagte Stubb am Dienstag vor der Presse. „Wir müssen die Sicherheitsvorkehrungen mit den USA absprechen, die diese stützen.“ Er hoffe, dass es bald zu einer Einigung komme.