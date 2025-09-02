Podersdorfer Touristiker als „Durchstarter“

Viel Adrenalin und Stolz

Das Gefühl dann, als er über die Ziellinie lief, überhaupt das Laufen in Podersdorf, war aber besonders. „Die Leute haben gejubelt. Da kommt dann das Adrenalin, das einen trägt. Das war jede Strapaze wert.“ 369 Starter waren beim Sprint dabei, Lentsch lief als 327. über die Ziellinie. „Das Leiberl und die Medaille in der Hand zu halten war ein Wahnsinnsgefühl. Außerdem ist meine Hochachtung für diejenigen, die am Samstag gestartet sind, ins Unermessliche gestiegen. Gegen ihre Leistung war der Sprint nur eine Pimperldistanz, auf die ich aber trotzdem stolz bin.“