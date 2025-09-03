So stellen Sie jetzt Ihre Fragen an den Staat

Mit 1. September hat eine neue Ära in der österreichischen Staatsverwaltung begonnen. Alles, was staatliche Organe machen, ist ab jetzt öffentlich. Und jeder Bürger hat ein Auskunftsrecht. Ausnahmen gibt es nur für sensible Bereiche und – man glaubt es kaum – für die Wirtschafts- und Arbeiterkammer.