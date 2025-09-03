Vorteilswelt
Fataler Fehler ...

Drama um Underdog! Wird United-Blamage annulliert?

Fußball International
03.09.2025 10:58
Hat sich Underdog Grimsby am Ende zu früh gefreut?
Hat sich Underdog Grimsby am Ende zu früh gefreut?(Bild: AP/PA Wire)

Nach der blamablen Pokal-Pleite von Manchester United gegen Viertligist Grimsby Town könnte es nun eine überraschende Wende geben. Denn der Underdog hat einen Spieler eingesetzt, der dazu nicht berechtigt war. Obwohl Grimsby den Fehler selbst meldete, könnte er fatal gewesen sein ... 

0 Kommentare

Es war der nächste Nackenschlag, für die einst stolzen „Red Devils“: Gegen Außenseiter Grimsby Town war für Manchester United nach Elfmeterschießen bereits in der zweiten Runde des englischen Ligapokals Endstation. Oder doch nicht?

Denn wie nun bekannt wurde, hat der Viertligist mit Clarke Oduor einen Spieler eingewechselt, der eigentlich nicht für einen Einsatz berechtigt gewesen wäre. Er hatte zu diesem Zeitpunkt nämlich gar keine Spielberechtigung für die Partie.

Jetzt ist United am Zug
Am Tag nach der Pokal-Sensation ist den Verantwortlichen von Grimsby der fatale Fehler selbst aufgefallen und man zeigte den Vorfall selbst an. Die English Football League (EFL) hat dem Verein schließlich eine Geldstrafe aufgebrummt. 

„Dieser Fehler war nicht absichtlich, und der Verein hat transparent gehandelt, indem er den Verstoß selbst gemeldet hat, sobald er bekannt wurde“, erklärte der Verein in einer Aussendung. Allerdings könnte es damit aber noch nicht erledigt sein. Denn Manchester United hat nun die Möglichkeit Einspruch einzulegen und möglicherweise so doch noch in die nächste Cup-Runde einzuziehen. Mal sehen, ob die Red Devils diesen „teuflischen“ Plan in die Tat umsetzen ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
