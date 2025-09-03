Drama um Underdog! Wird United-Blamage annulliert?

„Dieser Fehler war nicht absichtlich, und der Verein hat transparent gehandelt, indem er den Verstoß selbst gemeldet hat, sobald er bekannt wurde“, erklärte der Verein in einer Aussendung. Allerdings könnte es damit aber noch nicht erledigt sein. Denn Manchester United hat nun die Möglichkeit Einspruch einzulegen und möglicherweise so doch noch in die nächste Cup-Runde einzuziehen. Mal sehen, ob die Red Devils diesen „teuflischen“ Plan in die Tat umsetzen ...