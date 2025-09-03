„Flughafen Innsbruck wird bewusst krank geredet“

„Die ÖVP ist mit Schuld an der aktuellen Lage“

Er sei zwar „froh“ darüber, dennoch spart er nicht an Kritik: „Die ÖVP ist mit Schuld an der aktuellen Lage. Nicht nur, dass die ÖVP seit Jahrzehnten in Land und Bund die politische Verantwortung trägt, auch in Innsbruck hat sie lange den Ton angegeben. Zudem hat die ÖVP es jahrelang zugelassen, dass die Grünen als ihr Juniorpartner vor allem im Land Tirol gegen den Flughafen schießen und ihn in ihrem Klimawahn immer wieder infrage gestellt haben“, kritisiert Federspiel, der NR Grüner zugleich ausrichtet, dass er zuerst mit seinen Parteifreunden sprechen solle, bevor er sich medial aufplustere.