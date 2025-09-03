„Bildungsdirektor klingt wie ein beleidigtes Kind“
Interessensvertreter:
Dicke Luft zwischen die Schulbehörde von Direktor Rudolf Mair und der Personalvertretung der Pflichtschullehrer. Dabei geht es um die Einladung zu einem Junglehrer-Event. Die Interessensvertreter beklagen, wegen persönlicher Befindlichkeiten nicht teilnehmen zu dürfen. Mair widerspricht.
Endlich Schule! Zumindest denken sich das viele Junglehrer, die kommenden Montag ins erste Dienstjahr starten. Für neue Lehrkräfte gibt es eine Willkommenswoche“ – dort soll man den neuen Arbeitgeber kennenlernen.
