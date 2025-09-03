„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger

Für Anne Menden und Gustav Masurek, der übrigens am 12. September 2025 in Folge 4.781 um 19:05 Uhr bei RTL (und bereits eine Woche vorher auf RTL+) in einer Gastrolle in der RTL-Serie „Alles was zählt“ zu sehen ist, beginnt nun ein neues, aufregendes Kapitel voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente. Mit jedem Blick, jeder Berührung und jedem Lächeln wird klar: Dieses kleine Wunder wird ihr Leben für immer bereichern.