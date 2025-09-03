Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süße Baby-News

„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger

Society International
03.09.2025 10:25
„Wir können unser Glück kaum fassen“
„Wir können unser Glück kaum fassen“(Bild: Foto: RTL / Rolf Baumgartner)

Die beliebte Schauspielerin Anne Menden (39), die seit über 20 Jahren die Rolle der Emily in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt, und ihr Verlobter Gustav Masurek (36), Unternehmer und Reality-TV-Star, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. 

0 Kommentare

Die beiden teilten die freudige Nachricht gerade auf Instagram in einem rührenden Video, das ihre Fans vor Begeisterung zum Strahlen bringt. In dem Video sieht man Anne und Gustav, wie sie voller Vorfreude und Glück ihre Hände auf den wachsenden Babybauch legen. Das Paar wirkt in dem Instagram-Post überaus glücklich und entspannt. Ihre Vorfreude ist ansteckend, ihre Liebe und tiefe Verbundenheit spürbar.

Freunde und Fans reagierten sofort mit einer riesigen Welle an Glückwünschen und lieben Kommentaren. Anne zu ihrer Schwangerschaft gegenüber RTL: „Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an.“

Die deutsche Schauspielerin Anne Menden, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte ...
Die deutsche Schauspielerin Anne Menden, bekannt aus der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ), und ihr Verlobter Gustav Masurek erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.(Bild: Foto: RTL / Rolf Baumgartner)

Gemeinsames Abenteuer
Gustav ergänzt mit einem breiten Lächeln: „Es ist einfach unbeschreiblich, dieses Abenteuer gemeinsam zu starten. Wir sind so dankbar und freuen uns darauf, jeden Moment als Familie bald zu dritt voller Liebe und Freude zu erleben. Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise.“

Lesen Sie auch:
Millie Bobby Brown teilte jetzt eine Reihe von Familienschnappschüssen mit ihren Fans – und ...
Süße Überraschung
Millie Bobby Brown teilt erstes Babyfoto mit Fans
02.09.2025

Und wie geht es jetzt bei GZSZ weiter? Anne Menden: „Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein. Gustav übernimmt dann in der Zwischenzeit eine neue Rolle – die des Vollzeit-Papas!“

Für Anne Menden und Gustav Masurek, der übrigens am 12. September 2025 in Folge 4.781 um 19:05 Uhr bei RTL (und bereits eine Woche vorher auf RTL+) in einer Gastrolle in der RTL-Serie „Alles was zählt“ zu sehen ist, beginnt nun ein neues, aufregendes Kapitel voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente. Mit jedem Blick, jeder Berührung und jedem Lächeln wird klar: Dieses kleine Wunder wird ihr Leben für immer bereichern.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.219 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
158.451 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
126.847 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2565 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1228 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Wirtschaft
Inflation im August auf 4,1 Prozent geklettert
1103 mal kommentiert
Die Inflation lag im August bei 4,1 Prozent, das ist der höchste Wert seit Langem.
Mehr Society International
Süße Baby-News
„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger
Feuriges Jubiläum
Salma Hayek stößt im Bikini auf 59. Geburtstag an
Nach wilden Vorwürfen
Sieg vor Gericht: Rapperin Cardi B freigesprochen
Testament angefochten
Alain Delons Kinder streiten um Erbe des Stars
Süße Überraschung
Millie Bobby Brown teilt erstes Babyfoto mit Fans
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf