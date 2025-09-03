„GZSZ“-Star Anne Menden ist schwanger

Die beliebte Schauspielerin Anne Menden (39), die seit über 20 Jahren die Rolle der Emily in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielt, und ihr Verlobter Gustav Masurek (36), Unternehmer und Reality-TV-Star, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.
Die beiden teilten die freudige Nachricht gerade auf Instagram in einem rührenden Video, das ihre Fans vor Begeisterung zum Strahlen bringt. In dem Video sieht man Anne und Gustav, wie sie voller Vorfreude und Glück ihre Hände auf den wachsenden Babybauch legen. Das Paar wirkt in dem Instagram-Post überaus glücklich und entspannt. Ihre Vorfreude ist ansteckend, ihre Liebe und tiefe Verbundenheit spürbar.
Freunde und Fans reagierten sofort mit einer riesigen Welle an Glückwünschen und lieben Kommentaren. Anne zu ihrer Schwangerschaft gegenüber RTL: „Wir können unser Glück kaum fassen. Es ist unglaublich, diesen neuen Lebensabschnitt gemeinsam zu erleben und unser kleines Wunder bald in den Armen zu halten. Jeder Tag fühlt sich magisch für uns an.“
Gemeinsames Abenteuer
Gustav ergänzt mit einem breiten Lächeln: „Es ist einfach unbeschreiblich, dieses Abenteuer gemeinsam zu starten. Wir sind so dankbar und freuen uns darauf, jeden Moment als Familie bald zu dritt voller Liebe und Freude zu erleben. Unser Leben verändert sich gerade auf die schönste Weise.“
Und wie geht es jetzt bei GZSZ weiter? Anne Menden: „Ich werde ab Herbst einige Monate Babypause machen und danach wieder voll für die Dreharbeiten zurück sein. Gustav übernimmt dann in der Zwischenzeit eine neue Rolle – die des Vollzeit-Papas!“
Für Anne Menden und Gustav Masurek, der übrigens am 12. September 2025 in Folge 4.781 um 19:05 Uhr bei RTL (und bereits eine Woche vorher auf RTL+) in einer Gastrolle in der RTL-Serie „Alles was zählt“ zu sehen ist, beginnt nun ein neues, aufregendes Kapitel voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente. Mit jedem Blick, jeder Berührung und jedem Lächeln wird klar: Dieses kleine Wunder wird ihr Leben für immer bereichern.
Kommentare
