Illegale Kuscheltiere

„Lafufus“ statt Labubu: Betrug in Pop-up-Store

Wien
03.09.2025 10:59
Der ausgewählte Pop-up-Store verkauft seit diesem Sommer neben unterschiedlichen ...
Der ausgewählte Pop-up-Store verkauft seit diesem Sommer neben unterschiedlichen Überraschungsboxen auch die durch Social Media gehypten Labubu-Kuscheltiere.(Bild: Bundesministerium für Finanzen)

In der Wiener Innenstadt hat die Finanzpolizei Anfang September einen Pop-up-Store rund um die gehypten Labubu-Kuscheltiere kontrolliert. Allein im August soll der Umsatz des Stores rund 43.000 Euro betragen haben, jedoch ohne Meldung ans Finanzamt. Außerdem sollen statt echter Labubus Fälschungen („Lafufus“) verkauft worden sein.

0 Kommentare

Die Kontrolle erfolgte nach einer Anzeige des Marktamts. Im Geschäft, das seit Sommer Überraschungsboxen und Labubus verkauft, stießen die Beamten auf mehrere Verstöße:

  • ein Mitarbeiter ohne gültige Beschäftigungsbewilligung

  • fehlende Arbeitszeitaufzeichnungen

  • keine ordnungsgemäß gemeldete Registrierkasse

  • fehlende Belege für Kundinnen und Kunden

(Bild: Bundesministerium für Finanzen)
(Bild: Bundesministerium für Finanzen)
(Bild: Bundesministerium für Finanzen)
(Bild: Bundesministerium für Finanzen)
(Bild: Bundesministerium für Finanzen)
(Bild: Bundesministerium für Finanzen)

Mehrere Strafanzeigen
Die Finanzpolizei zeigte den illegalen Shop wegen Übertretungen nach dem ASVG, dem Ausländerbeschäftigungsgesetz sowie dem Arbeitszeitgesetz an. Rund 5000 Euro Strafe werden fällig, weitere Ermittlungen könnten bis zu 15.000 Euro an Finanzstrafen nach sich ziehen.

Lesen Sie auch:
Irgendwie gruselig, aber auf eine nette Art: Hinter dem begehrten Stoffmonster stecken gute ...
Krone Plus Logo
Der „Ugly Cute“-Trend
„Labubu“-Hype: Warum das Monster unser Herz bewegt
26.07.2025
128 Betrüge aufgedeckt
Razzien am Bau: Sprung von Dach, Flucht auf Klo
25.07.2025

Keine Toleranz
Finanzminister Markus Marterbauer betonte: „Wer betrügt, schadet nicht nur dem Staat, sondern allen ehrlichen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Toleranz gegenüber Steuerbetrug können wir uns nicht leisten.“

Porträt von Irina Stöckl
Irina Stöckl
