„Lafufus“ statt Labubu: Betrug in Pop-up-Store

In der Wiener Innenstadt hat die Finanzpolizei Anfang September einen Pop-up-Store rund um die gehypten Labubu-Kuscheltiere kontrolliert. Allein im August soll der Umsatz des Stores rund 43.000 Euro betragen haben, jedoch ohne Meldung ans Finanzamt. Außerdem sollen statt echter Labubus Fälschungen („Lafufus“) verkauft worden sein.