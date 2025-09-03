Skurrile Wendung vor Prozess um Würstel-Attacke

Er kam nicht und war auch noch gehässig! Jener Rentner, der in Ried wegen der Würstel-Attacke gegen eine Muslima am Schärdinger Wochenmarkt angeklagt war, erschien nicht zur Verhandlung und schickte vorab sogar noch eine gehässige Mail, die sich gegen die Richterin richtete.
Er vermutete „einen Schauprozess“, verlas Richterin Tamara Shahin die Mail. Denn der 66-Jährige vermutet wegen des Namens der Richterin, dass diese auf der Seite der Muslima stehen würde und er ohnehin chancenlos sei.
Internationaler Haftbefehl erwogen
Nach der Verlesung vertagte die Richterin den Prozess und jetzt wird erwogen, dass ein internationaler Haftbefehl gegen den Deutschen ausgestellt wird. Wegen Verhetzung, Nötigung und Körperverletzung drohen dem 66-Jährigen bis zu zwei Jahre Haft.
