Bub (11) nach Klingelstreich in Texas erschossen

Mehrere ähnliche Fälle dieses Jahr

Klingelstreiche sind dank TikTok bei der jungen Generation wieder in. Im Mai wurde ein 18-Jähriger von Hauseigentümer Tyler Butler (27) erschossen, als er einen Klingelstreich für Social Media filmte. Der Mann aus Virginia muss sich wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Und ein weiterer texanischer Hauseigentümer wurde im August wegen versuchten Mordes verhaftet, weil er auf eine Gruppe von Teenagern geschossen hatte, ehe sie bei ihm überhaupt erst klingeln konnten.