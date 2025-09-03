Täter sieht Notwehr
Bub (11) nach Klingelstreich in Texas erschossen
Die Nachbarn mit Klingelstreichen zu ärgern, viele werden da mit Nostalgie an ihre Kindheit zurückdenken. Im Waffen-Mekka USA können solche kindlichen Aktionen tödlich enden. So wie jetzt in Houston, wo einem Hauseigentümer vorgeworfen wird, einen 11-Jährigen von hinten regelrecht abgeknallt zu haben. Dafür wurde Gonzalo Leon Jr. jetzt wegen Mordes angeklagt.
Laut der Anklageschrift hatte Julian Guzman mit gleichaltrigen Freunden nach Anbruch der Dunkelheit seine Nachbarschaft geärgert, indem sie an Haustüren schellten und wegliefen. Der Fünftklässler klingelte auch bei Leon Jr., der scheinbar mit einer Waffe auf den Jungen gelauert hatte. Das Houston Police Department veröffentlichte dazu ein Statement: „Unsere Beamten haben einen Zeugen gefunden, der sah, wie Guzman weggerannt ist und dann die Schüsse fielen.“
Ein Anwohner verständigte sofort den 911-Notruf. Guzman wurde schwer verletzt in die Notaufnahmen eingeliefert, wo er kurz darauf starb. Eine SWAT-Spezialeinheit der Polizei nahm Leon Jr. am nächsten Tag fest. Er sitzt im Harris County-Gefängnis in Untersuchungshaft und hat als Mord-Verdächtiger kein Anrecht auf eine Kaution.
Schütze will Selbstverteidigung geltend machen
Er pocht darauf, sein Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch genommen zu haben, das in vielen Städten Hauseigentümern zusteht. Polizeisprecher Michael Cass beim Sender KHOU11 dementiert das: „Das schwer verletzte Kind wurde weit weg vom Haus durch die Schüsse getroffen – der Tatbestand von häuslicher Selbstverteidigung besteht nicht.“
Mehrere ähnliche Fälle dieses Jahr
Klingelstreiche sind dank TikTok bei der jungen Generation wieder in. Im Mai wurde ein 18-Jähriger von Hauseigentümer Tyler Butler (27) erschossen, als er einen Klingelstreich für Social Media filmte. Der Mann aus Virginia muss sich wegen Totschlags vor Gericht verantworten. Und ein weiterer texanischer Hauseigentümer wurde im August wegen versuchten Mordes verhaftet, weil er auf eine Gruppe von Teenagern geschossen hatte, ehe sie bei ihm überhaupt erst klingeln konnten.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.