Empörung wegen Aus für Seniorenfahrschein in Wien

Die Preiserhöhungen bei den Öffis sorgen in Wien für lautes Grummeln in der Bevölkerung. In einem Fall steigert sich die Lautstärke aber bis zu einem empörten Aufschrei: beim Aus für den Einzelfahrschein für Senioren. Schon unmittelbar nach der Ankündigung geißelte ÖVP-Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec die „unsoziale Abzocke“ und rechnete vor: 3,20 Euro statt 1,50 für einen gedruckten Einzelfahrschein würden für Senioren 113 Prozent Preiserhöhung bedeuten.