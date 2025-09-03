Sexuelle Belästigung nach Parfum-Diebstahl in Wien

Beim Versuch, den Verdächtigen anzuhalten, kam es zu einem heftigen Gerangel, bei dem die 37-Jährige Verletzungen am Arm erlitt. Nachdem sie den Mann dennoch bis ins Geschäft zurückbringen konnte, soll er laut Polizeiangaben die Situation ausgenutzt und der Detektivin zwischen die Beine gegriffen haben.