Sexuelle Belästigung nach Parfum-Diebstahl in Wien

Am Dienstagnachmittag ist es am Wiener Hauptbahnhof zu einem heftigen Zwischenfall gekommen, denn eine 37-jährige Ladendetektivin stellte in einer Drogerie einen 44-jährigen Dieb, der gemeinsam mit einem Komplizen mehrere Parfums gestohlen hatte.
Beim Versuch, den Verdächtigen anzuhalten, kam es zu einem heftigen Gerangel, bei dem die 37-Jährige Verletzungen am Arm erlitt. Nachdem sie den Mann dennoch bis ins Geschäft zurückbringen konnte, soll er laut Polizeiangaben die Situation ausgenutzt und der Detektivin zwischen die Beine gegriffen haben.
Auf freiem Fuß angezeigt
Währenddessen gelang es seinem Komplizen, die Flucht zu ergreifen. Der 44-Jährige zeigte sich beim Verhör zum Diebstahl geständig, bestritt jedoch die sexuelle Belästigung. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
