Kyrgios: „Muss ich da wirklich 100 Prozent geben?“

Im Jänner ist es so weit, dann trifft Nick Kyrgios auf Aryna Sabalenka. Im Rahmen des ATP-250-Turniers in Hongkong steht das „Battle of the Sexes“ auf dem Programm. Kyrgios zeigt sich jedenfalls bereits sehr siegessicher. „Sabalenka ist großartig, sie ist ein Charakter und sie glaubt wirklich, dass sie gewinnen kann. Aber ehrlich, sie wird mich nicht schlagen. Muss ich da wirklich 100 Prozent geben?“, meinte die aktuelle Nummer 651 der ATP-Weltrangliste bei der Talkshow „Tea with Bublik“.