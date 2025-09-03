Kyrgios: „Muss ich da wirklich 100 Prozent geben?“

Vor dem mit Spannung erwarteten „Battle of the Sexes“ provoziert Tennis-Bad-Boy Nick Kyrgios die Belarussin Aryna Sabalenka. „Muss ich wirklich 100 Prozent geben?“, fragt der Australier vor dem Duell mit der Nummer eins der Welt.
Im Jänner ist es so weit, dann trifft Nick Kyrgios auf Aryna Sabalenka. Im Rahmen des ATP-250-Turniers in Hongkong steht das „Battle of the Sexes“ auf dem Programm. Kyrgios zeigt sich jedenfalls bereits sehr siegessicher. „Sabalenka ist großartig, sie ist ein Charakter und sie glaubt wirklich, dass sie gewinnen kann. Aber ehrlich, sie wird mich nicht schlagen. Muss ich da wirklich 100 Prozent geben?“, meinte die aktuelle Nummer 651 der ATP-Weltrangliste bei der Talkshow „Tea with Bublik“.
Kyrgios ergänzt: „Ich werde versuchen, zu gewinnen, ich vertrete ja die Männerseite“. Sein Ergebnistipp: „Ich würde sagen, 6:2.“ Fest steht, dass es spezielle Regeln geben wird. „Kleineres Spielfeld, jeweils ein Aufschlag. Meine Aufschlagfelder sind kleiner“, verrät Kyrgios ein paar Details im Gespräch mit seinem Tennis-Kollegen Alexander Bublik.
Legendäres Match
1973 fand bereits ein legendäres „Battle of the Sexes“ statt. Im Houston Astrodome besiegte die damals 29-jährige Billie Jean King den 55-jährigen Bobby Riggs in drei Sätzen. Dieser Erfolg gilt als Meilenstein in der öffentlichen Akzeptanz des Damentennis. Man darf gespannt sein, ob Sabalenka das gleiche Kunststück gegen Kyrgios gelingt …
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.