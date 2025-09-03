Teurere Öffis: So schaut die Lage in Kärnten aus

Wer den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr vorantreiben will, darf die ökonomische Seite nicht aus den Augen verlieren. Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten sind wir weniger bereit, aus ökologischen Gründen einen Aufpreis zu zahlen. So wird der Preis wohl auch bei der Nutzung der Koralmbahn eine entscheidende Rolle spielen.