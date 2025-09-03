Teurere Öffis: So schaut die Lage in Kärnten aus

„Abschleppdienst wegen nur vier Minuten gerufen“
Parkplatz-Posse
Wer den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr vorantreiben will, darf die ökonomische Seite nicht aus den Augen verlieren. Gerade in wirtschaftlich schweren Zeiten sind wir weniger bereit, aus ökologischen Gründen einen Aufpreis zu zahlen. So wird der Preis wohl auch bei der Nutzung der Koralmbahn eine entscheidende Rolle spielen.
Die Aufregung in der Bundeshauptstadt Wien war am Montag groß. Völlig überraschend erhöhte die Stadt die Preise für die öffentlichen Verkehrsmittel. Statt 365 Euro kostet eine Jahreskarte für U-Bahn, Bus und Straßenbahn nun 467 Euro. Auch beim „Klimaticket Ö“ wurden im Sommer die Preise deutlich erhöht. Das weckt Sorgen in Bezug auf die Tarife in Kärnten.
