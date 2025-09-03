Politiker wegen Poolfüllung jetzt in Bedrängnis

Wer ließ wann einen Pool von der Feuerwehr füllen? Und wurde immer bezahlt? Da die öffentliche Anhörung am Landesfeuerwehrkommando nach dem Rücktritt des gesamten Kommandos ausfällt, bleiben diese Fragen unbeantwortet. Doch nun startet die Schlammschlacht und ein Politiker gerät ins Visier von verärgerten Feuerwehrleuten.
„Für mich ist das alles absolut unbegreiflich, und ich bin froh, dass ich mir das nun endlich von der Seele schreiben kann“ – ein Marchtrenker Feuerwehrmann traut sich nach dem Abgang des Kommandos, seine Sicht der Dinge in Worte zu fassen. In einem Mail an die „Krone“ zeigt er auf, dass die Gebräuche in der Feuerwehr durchaus auch im Stadtamt bekannt waren und sich auch der Bürgermeister zumindest fünfmal den Pool hatte füllen lassen.
