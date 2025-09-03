Gewerkschaft: Sommerschule ist teure“Sackgasse“

Jungstar Tagger: „Mein Ziel ist die Spitze!“
Vor Ladies Open Vienna
Ab nächstem Jahr soll die Sommerschule für außerordentliche Schüler verpflichtend sein. Doch am teuren Prestigeprojekt kommt vor allem von der Gewerkschaft heftige Kritik.
„Die Sommerschule frisst Ressourcen, die wir unter dem Jahr an ganz anderer Stelle brauchen, aber der Output ist wirklich enden wollend. Das ganze System ist eine Sackgasse“, kritisiert Lehrervertreter Thomas Krebs. Zwar bekämen die Kinder „gegen Ferienende wieder ein bisschen Struktur“, doch „zu glauben, dass die Kinder in der Sommerschule ihre Deutschkenntnisse wirklich verbessern, dass sie das nachholen können, was sie unter dem Jahr versäumt haben – das wäre sehr naiv“.
