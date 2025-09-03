Lenker folgte blind dem Navi: Lkw blieb stecken

Am Dienstag blieb ein Lkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in Maria Lankowitz (Steiermark) auf einer unbefestigten Straße stecken. Er war blind seinem Navi gefolgt, das ihn in diese Misere brachte. Die Feuerwehr musste ausrücken und helfen.
Zu seiner Lkw-Bergung wurde die Feuerwehr Maria Lankowitz am Dienstagnachmittag gerufen. Der Lenker, der eine landwirtschaftliche Maschine zustellen sollte, verließ sich auf sein Navigationsgerät. Dieses lotste ihn jedoch über eine unbefestigte Nebenstraße, auf der das Schwerfahrzeug hängen blieb und nicht mehr weiterkam.
Traktor bei Bergung im Einsatz
Zunächst wurde der Lkw von der Feuerwehr gegen ein weiteres Abrutschen gesichert. Gemeinsam mit dem neuen Eigentümer der Arbeitsmaschine wurde dann eine Lösung erarbeitet, um das Fahrzeug wieder zurück auf die befestigte Fahrbahn zu bringen. Mit Unterstützung eines Traktors gelang es, den Lkw wieder auf die Straße zu stellen.
Die Feuerwehr mahnt nach dem Einsatz: „Der Vorfall zeigt einmal mehr, dass blindes Vertrauen in das Navi zu gefährlichen Situationen führen kann, besonders auf schmalen oder unbefestigten Straßen.“
