Lenker folgte blind dem Navi: Lkw blieb stecken

Traktor bei Bergung im Einsatz

Zunächst wurde der Lkw von der Feuerwehr gegen ein weiteres Abrutschen gesichert. Gemeinsam mit dem neuen Eigentümer der Arbeitsmaschine wurde dann eine Lösung erarbeitet, um das Fahrzeug wieder zurück auf die befestigte Fahrbahn zu bringen. Mit Unterstützung eines Traktors gelang es, den Lkw wieder auf die Straße zu stellen.