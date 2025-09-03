Wien: Volltrunkener Einbrecher kroch in Supermarkt

Der Großteil könnte bei diesem Alkoholwert wohl längst nicht mehr stehen oder wäre bereits besinnungslos. Dem folgenden Zeitgenossen allerdings gelang es sogar noch, einen Einbruch zu begehen. Tatort war ein Wiener Supermarkt, unbemerkt ging die Tat aber nicht vonstatten. Dafür sorgte der mutmaßliche Täter gleich selbst.