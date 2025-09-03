„Bei E-Mobilität sind wir höchstens Durchschnitt“

Auch wenn es in den vergangenen Tagen rund um die US-Zölle etwas ruhiger geworden ist: Das Thema treibt die heimischen Unternehmer freilich weiter um. Besonders betroffen ist eine von Oberösterreichs Schlüsselindustrien: die ohnehin leicht kriselnde Automobilbranche, galt für sie doch seit April ein Zollsatz von 27,5 Prozent. Kürzlich wurde er zumindest auf 15 Prozent gesenkt.