„Bei E-Mobilität sind wir höchstens Durchschnitt“
Autoindustrie kriselt
Der Automotive-Sektor ist mit mehr als 31.000 Mitarbeitern eine Schlüsselindustrie in Oberösterreich. Im Vorjahr gingen Umsatz und Personalstand der Zulieferindustrie bundesweit leicht zurück. Nicht hilfreich sind dabei die US-Zölle, die OÖ vor allem über den Umweg Deutschland treffen. Die „Krone“ fragte Experten, was dagegen hilft.
Auch wenn es in den vergangenen Tagen rund um die US-Zölle etwas ruhiger geworden ist: Das Thema treibt die heimischen Unternehmer freilich weiter um. Besonders betroffen ist eine von Oberösterreichs Schlüsselindustrien: die ohnehin leicht kriselnde Automobilbranche, galt für sie doch seit April ein Zollsatz von 27,5 Prozent. Kürzlich wurde er zumindest auf 15 Prozent gesenkt.
