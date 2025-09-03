Steirische Hoteliers: „Geht um fairen Wettbewerb“

Jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch: 15.000 europäische Hotels und Beherbergungsbetriebe haben sich der Sammelklage gegen die Buchungsplattform Booking.com angeschlossen – 750 davon aus Österreich. „Ich bin positiv überrascht von der Resonanz, wir haben mit 500 gerechnet“, sagt Gernot Deutsch, Landesvorsitzender der österreichischen Hotelvereinigung.