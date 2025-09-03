Steirische Hoteliers: „Geht um fairen Wettbewerb“

Magisches Quartett ist Österreichs Trumpf
Rangnicks Knipser
Die Hotelvereinigung freut sich über die rege Beteiligung an der Sammelklage gegen Booking.com. Etwa 80 Betriebe aus der Steiermark haben sich angeschlossen. Ob sie Geld zurückbekommen, soll das Amsterdamer Gericht entscheiden.
Jetzt liegen die Zahlen auf dem Tisch: 15.000 europäische Hotels und Beherbergungsbetriebe haben sich der Sammelklage gegen die Buchungsplattform Booking.com angeschlossen – 750 davon aus Österreich. „Ich bin positiv überrascht von der Resonanz, wir haben mit 500 gerechnet“, sagt Gernot Deutsch, Landesvorsitzender der österreichischen Hotelvereinigung.
