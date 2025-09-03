Irre Wende um Rekordeinkauf von Red Bull Salzburg

Ebenso dabei sind der derzeit verletzte Karim Konate und Aleksa Terzic. Der Linksverteidiger galt vor wenigen Wochen noch als Abgangskandidat, kam zuletzt aber wieder zu Einsätzen. Sonst birgt der Kader für die Europa League keine großen Überraschungen. Neuzugang Clement Bischoff wurde gerade noch rechtzeitig von Bröndby verpflichtet und konnte damit noch nominiert werden. Anrie Chase wiederum steht nicht im Aufgebot der Bullen. Der Innenverteidiger kam verletzt vom VfB Stuttgart und dürfte den Salzburgern wohl noch deutlich länger fehlen.