Wieder im Spiel?

Irre Wende um Rekordeinkauf von Red Bull Salzburg

Salzburg
03.09.2025 10:18
Lucas Gourna-Douath gehört immer noch Red Bull Salzburg.
Lucas Gourna-Douath gehört immer noch Red Bull Salzburg.(Bild: Tröster Andreas)

Monatelang suchte Red Bull Salzburg einen Abnehmer für Mittelfeldspieler Lucas Gourna-Douath. Der teuerste Einkauf der österreichischen Bundesliga-Geschichte wollte die Mozartstadt unbedingt verlassen. Nun steht der Franzose im Kader für die Europa League. 

Das kommt äußerst überraschend! Eigentlich hatte Lucas Gourna-Douath keine Rolle mehr bei Red Bull Salzburg gespielt. Der Franzose kehrte nach seiner Leihe bei der AS Roma zwar zurück zu seinem Stammverein, wurde aber etwa nicht von Trainer Thomas Letsch für die FIFA Klub-WM in den USA nominiert. Lange Zeit suchten die Bullen nach einem Abnehmer für den Rekordeinkauf der Bundesliga-Geschichte.

Vorteil für Gourna-Douath?
Ein Wechsel in eine Top-Liga zerschlug sich aber. Nun scheint sich ein Comeback des 22-Jährigen bei Salzburg anzubahnen. Der Mittelfeldmann wurde für den Europa-League-Kader des Vizemeisters nominiert. Vielleicht ein Vorteil für ihn: Coach Letsch stehen aktuell nur drei fitte Innenverteidiger zur Verfügung. Gourna-Douath selbst kann neben seiner Stammposition im Mittelfeld auch in der Innenverteidigung spielen. 

Lesen Sie auch:
Er ist da! Clement Bischoff wechselt zu Red Bull Salzburg. 
Der Wechsel ist durch!
Salzburg holt einen Offensivspieler von Bröndby
02.09.2025

Ebenso dabei sind der derzeit verletzte Karim Konate und Aleksa Terzic. Der Linksverteidiger galt vor wenigen Wochen noch als Abgangskandidat, kam zuletzt aber wieder zu Einsätzen. Sonst birgt der Kader für die Europa League keine großen Überraschungen. Neuzugang Clement Bischoff wurde gerade noch rechtzeitig von Bröndby verpflichtet und konnte damit noch nominiert werden. Anrie Chase wiederum steht nicht im Aufgebot der Bullen. Der Innenverteidiger kam verletzt vom VfB Stuttgart und dürfte den Salzburgern wohl noch deutlich länger fehlen.

