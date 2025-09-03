Ski-Weltmeister Reichelt ist erneut Papa geworden

„Unser kleines Abenteuer wächst weiter – wir haben vor kurzem Familienzuwachs bekommen! Ab jetzt bin ich stolzer Papa von zwei Jungs – doppeltes Glück, doppeltes Chaos, doppelte Liebe“, schrieb Reichelt zu einem Foto, das ihn und den älteren Sohnemann (sechs Jahre) beim Schieben des Kinderwagens zeigt.