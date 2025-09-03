Vorteilswelt
Wieder ein Bub

Ski-Weltmeister Reichelt ist erneut Papa geworden

Ski Alpin
03.09.2025 11:26
Hannes Reichelt ist zum zweiten Mal Vater geworden.
Hannes Reichelt ist zum zweiten Mal Vater geworden.(Bild: GEPA)

Familienzuwachs im Hause Reichelt! Wie Ski-Weltmeister Hannes Reichelt am Dienstag auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt gab, ist er erneut Papa eines Buben geworden.

„Unser kleines Abenteuer wächst weiter – wir haben vor kurzem Familienzuwachs bekommen! Ab jetzt bin ich stolzer Papa von zwei Jungs – doppeltes Glück, doppeltes Chaos, doppelte Liebe“, schrieb Reichelt zu einem Foto, das ihn und den älteren Sohnemann (sechs Jahre) beim Schieben des Kinderwagens zeigt. 

Unter den Gratulanten fanden sich auch einige aktive und ehemalige Ski-Stars. So kommentierten etwa Tamara Tippler, Marc Digruber, Manuela Mölgg unter dem Posting.

2014 gewann Reichelt die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel.
2014 gewann Reichelt die Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel.(Bild: GEPA)

Kitz-Sieger und Weltmeister
Bis 2021 ging Reichelt im Weltcup an den Start, wo er disziplinübergreifend 13 Siege – darunter in der Hahnenkamm-Abfahrt – feiern durfte. Außerdem krönte sich der Salzburger 2015 in Beaver Creek zum Weltmeister im Super-G. 

