Moore: „Es ist hart, seine Verwandlung zu sehen“

„Es gibt immer noch so viel von ihm“

Wenn man sich darauf einlasse, dann könnte man in dem Menschen „eine unglaubliche Liebenswürdigkeit“ und „etwas, das sanft und zart und liebevoll ist“, finden.

Moore ist sich sicher: „Wenn man sich immer wieder vor Augen führt, wie es war und was man verloren hat, schafft das nur Angst und Trauer.“ Man müsse sich daher darauf fokussieren, in der Gegenwart zu bleiben, denn dann „gibt es so viel – und es gibt immer noch so viel von ihm. Das drückt sich vielleicht nicht immer in Worten aus, aber es ist schön, wenn man die Umstände bedenkt.“