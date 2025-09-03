Gündogan offen: „Der Grund, wieso ich gehe …“

Ilkay Gündogan hat sich in einem Instagram-Beitrag ganz offen zu den Beweggründen seines Wechsels zu Galatasaray geäußert. In Istanbul verspricht sich der ehemalige deutsche Teamspieler mehr Spielminuten als in Manchester.
„Liebe Cityzens, ich möchte ehrlich zu euch sein ... der Grund, wieso ich gehe ist ganz einfach: Ich will so oft wie möglich Fußball spielen, denn das liebe ich am meisten. Bald werde ich 35, aber ich fühle mich immer noch sehr fit und glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions League Team auftreten kann. Und nicht nur das – ich habe jetzt die Möglichkeit, meinem Lieblingsklub aus meiner Kindheit beizutreten, in einem Land, das mir so viel bedeutet“, erklärte Mittelfeldprofi.
Neuanfang ohne Gündogan
„ManCity will einen Neuanfang nach einer unglaublichen Ära – etwas, das ich voll verstehen und respektieren kann. Ich werde niemals vergessen, was dieser großartige Verein über so viele Jahre für mich getan hat“, ist Gündogan seinem jahrelangen Arbeitgeber dennoch dankbar.
2016 unterschrieb der mittlerweile 34-Jährige bei den „Skyblues“. Nach einer Saison in Barcelona kehrte Gündogan vergangenen Sommer für eine letzte Saison nach Manchester zurück. Unter Trainer Pep Guardiola gewann der Routinier fünfmal die Premier League und einmal die Champions League. Außerdem wurde er mit ManCity zweimal Cupsieger.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.