Abschied von ManCity

Gündogan offen: „Der Grund, wieso ich gehe …“

Fußball International
03.09.2025 11:00
Ilkay Gündogan hat Manchester City erneut verlassen.
Ilkay Gündogan hat Manchester City erneut verlassen.

Ilkay Gündogan hat sich in einem Instagram-Beitrag ganz offen zu den Beweggründen seines Wechsels zu Galatasaray geäußert. In Istanbul verspricht sich der ehemalige deutsche Teamspieler mehr Spielminuten als in Manchester. 

„Liebe Cityzens, ich möchte ehrlich zu euch sein ... der Grund, wieso ich gehe ist ganz einfach: Ich will so oft wie möglich Fußball spielen, denn das liebe ich am meisten. Bald werde ich 35, aber ich fühle mich immer noch sehr fit und glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions League Team auftreten kann. Und nicht nur das – ich habe jetzt die Möglichkeit, meinem Lieblingsklub aus meiner Kindheit beizutreten, in einem Land, das mir so viel bedeutet“, erklärte Mittelfeldprofi.

Neuanfang ohne Gündogan
„ManCity will einen Neuanfang nach einer unglaublichen Ära – etwas, das ich voll verstehen und respektieren kann. Ich werde niemals vergessen, was dieser großartige Verein über so viele Jahre für mich getan hat“, ist Gündogan seinem jahrelangen Arbeitgeber dennoch dankbar.

Ilkay Gündogan
Zweijahresvertrag
Gündogan wechselt von ManCity zu Galatasaray!
02.09.2025

2016 unterschrieb der mittlerweile 34-Jährige bei den „Skyblues“. Nach einer Saison in Barcelona kehrte Gündogan vergangenen Sommer für eine letzte Saison nach Manchester zurück. Unter Trainer Pep Guardiola gewann der Routinier fünfmal die Premier League und einmal die Champions League. Außerdem wurde er mit ManCity zweimal Cupsieger.

