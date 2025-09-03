Gündogan offen: „Der Grund, wieso ich gehe …“

„Liebe Cityzens, ich möchte ehrlich zu euch sein ... der Grund, wieso ich gehe ist ganz einfach: Ich will so oft wie möglich Fußball spielen, denn das liebe ich am meisten. Bald werde ich 35, aber ich fühle mich immer noch sehr fit und glaube wirklich, dass ich weiterhin auf hohem Niveau für ein Champions League Team auftreten kann. Und nicht nur das – ich habe jetzt die Möglichkeit, meinem Lieblingsklub aus meiner Kindheit beizutreten, in einem Land, das mir so viel bedeutet“, erklärte Mittelfeldprofi.