Über das Stellen von Fragen in der Schule

Schulbeginn in Vorarlberg! Tausende wissbegierige Kinder werden nun all jene Antworten erhalten, die sie für ihr weiteres Leben brauchen. Wenn das alles nur so einfach wäre: „Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr hat seinen ganz eigenen Blick auf die Dinge.
Irgendwann in der schulischen Laufbahn wird die Frage auftauchen: Was will uns der Autor, die Autorin, damit sagen? Bevor wir uns damit befassen, ein Gedanke zur Frage in der Schule überhaupt. Fragen und die dazugehörigen Antworten sind ja das Grundgerüst der Bildung. Die Fragen lassen sich in drei Gruppen einteilen. Gruppe 1 dominiert die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Naturwissenschaft usw.) Typisches Beispiel? „x² minus 2x plus 5 ist gleich Null“. Wo bleibt das Fragezeichen?
