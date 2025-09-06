Taucher krönt sich zum doppelten US Open-Champ

„Unglaublich, dass mir das gelungen ist“, konnte Maxi Taucher anfangs gar nicht so richtig realisieren, was ihm da in New York gelungen war. „Das muss ich zuerst einmal verarbeiten. Bislang ist es einfach nur Freude.“ Völlig zurecht, denn die Nummer eins der Rollstuhl-Juniorenweltrangliste gab sich im gesamten Turnierverlauf keine Blöße und verlor auf dem Weg zu seinen zwei Titeln nicht einen Satz. „In den letzten drei Jahren habe ich es hier nicht einmal ins Finale geschafft. Dass mir das diesmal, bei meinem letzten Antreten bei den Junioren gelungen ist, ist unglaublich cool. Mehr konnte ich nicht erwarten.“