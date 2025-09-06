Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖTV-Youngster jubelt

Taucher krönt sich zum doppelten US Open-Champ

Vorarlberg
06.09.2025 08:28
Der 17-jährige Maxi Taucher krönte sich zum doppelten US Open Champion
Der 17-jährige Maxi Taucher krönte sich zum doppelten US Open Champion(Bild: AFP/ISHIKA SAMANT)

Sensationeller Erfolg für das österreichische Tennis! Der 17-jährige Maximilian „Maxi“ Taucher holte sich bei den US Open sowohl den Einzel- als auch den Doppeltitel im Rollstuhlbewerb der Junioren. Für den Vorarlberger waren es bereits die Titel Nummer drei und vier in diesem Jahr nach seinem Double in Roland Garros.

0 Kommentare

„Unglaublich, dass mir das gelungen ist“, konnte Maxi Taucher anfangs gar nicht so richtig realisieren, was ihm da in New York gelungen war. „Das muss ich zuerst einmal verarbeiten. Bislang ist es einfach nur Freude.“ Völlig zurecht, denn die Nummer eins der Rollstuhl-Juniorenweltrangliste gab sich im gesamten Turnierverlauf keine Blöße und verlor auf dem Weg zu seinen zwei Titeln nicht einen Satz. „In den letzten drei Jahren habe ich es hier nicht einmal ins Finale geschafft. Dass mir das diesmal, bei meinem letzten Antreten bei den Junioren gelungen ist, ist unglaublich cool. Mehr konnte ich nicht erwarten.“

Einzeltriumph kostet Coach einiges an Nerven
Im Einzelfinale kam es zum „Gipfeltreffen“ mit der belgischen Nummer zwei der Welt, dem 16-jährigen Alexander Lantermann. „Ich bin wieder super in die Partie gestartet“, analysierte Taucher. „Danach habe ich zwar etwas nachgelassen, konnte aber die Big Points machen und den ersten Satz 6:4 gewinnen.“ Im zweiten Satz zog der Hohenemser, der eine Lehre zum Bürokaufmann beim Vorarlberger Familienunternehmen Salzmann Formblechtechnik GmbH absolviert, sein Spiel dann von Anfang bis Ende durch – 6:1! „Maxi hat phasenweise super Tennis gespielt, dennoch hat mich die Partie sehr viele Nerven gekostet“, gestand sein Südtiroler Coach Maximilian Forer, der ebenso wie Athletiktrainer Mike Burtscher und Papa Alexander im Big Apple mit dabei war.

Maxi Taucher war bei den US Open 2025 eine Klasse für sich.
Maxi Taucher war bei den US Open 2025 eine Klasse für sich.(Bild: AFP/ISHIKA SAMANT)
Sein Südtiroler Coach Maximilian Forer hatte den Youngster perfekt eingestellt.
Sein Südtiroler Coach Maximilian Forer hatte den Youngster perfekt eingestellt.(Bild: AFP/ISHIKA SAMANT)
Im Finale ließ er Alexander Lantermann (l.) keine wirklich Chance.
Im Finale ließ er Alexander Lantermann (l.) keine wirklich Chance.(Bild: AFP/ISHIKA SAMANT)
Auch im Doppel durften Taucher und Ruben Harris (r.) über den Titel jubeln.
Auch im Doppel durften Taucher und Ruben Harris (r.) über den Titel jubeln.(Bild: AFP/ISHIKA SAMANT)

Sechs Grand-Slam-Titel in den letzten 15 Monaten
Im Doppel setzte sich Taucher dann an der Seite des Briten Ruben Harris – den er im Einzel-Halbfinale mit 6:0, 7:6 (5) eliminiert hatte – gegen die Paarung Luiz Calixto/Tomas Majetic (Bra/US) ungefährdet mit 6:3, 6:3 durch. Damit fixierte Taucher nicht nur das US-Open-Double, sondern auch den vierten Grand Slam-Titel des Jahres.

Lesen Sie auch:
Maxi Taucher will nach seinem Double bei den French Open auch bei den US Open doppelt ...
Souveräner Start
Maxi Taucher peilt bei den US Open das Double an
04.09.2025
Klare Finalsiege
ÖTV-Supertalent verteidigt zwei French-Open-Kronen
06.06.2025

Bereits bei den French Open in Paris hatte der Vorarlberger beide Titel geholt! Insgesamt beendet er seine Junioren-Laufbahn somit mit sechs Grand-Slam-Triumphen, nachdem er in Roland Garros bereits 2024 doppelt zugeschlagen hatte.

Zur Belohnung gab es ein „Date“ mit Sinner
Im Anschluss wurde im „Team Taucher“ natürlich gebührend gefeiert und von Coach Forer gab es für den frisch gebackenen Doppelchampion von Flushing Meadows eine ganz spezielle Überraschung: Tickets für die Semifinalpartie von Jannik Sinner gegen Felix Auger-Aliassime, die Sinner – der wie Forer aus Innichen in Südtirol kommt – mit 6:1, 3:6, 6:3 und 6:4 für sich entscheiden konnte. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 19°
Symbol heiter
Bludenz
7° / 23°
Symbol heiter
Dornbirn
8° / 22°
Symbol heiter
Feldkirch
8° / 22°
Symbol heiter

krone.tv

Mama, Papa aufgepasst!
Fleck adé: Neuer Eltern-Guide gegen das Schulchaos
Erschöpfungssyndrom
PVA-Chef bezeichnet Patienten als „Scharlatane“
US-Präsident Donald Trump betont, er sei „sehr aktiv gewesen“ am Wochenende.
„War sehr aktiv“
Trump nennt Berichte über seine Gesundheit „Fake“
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Für Mädchen unter 14
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
183.810 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
173.532 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Ausland
Stadtbahn-Unfall in Lissabon: „Wie im Horrorfilm“
115.237 mal gelesen
Das Seilbahn-Unglück in Lissabon forderte 17 Todesopfer.
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler mit Bauchfleck im Vertrauensindex
1431 mal kommentiert
Schwierige Zeiten für die drei Parteichefs der Bundesregierung.
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1204 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
990 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Mehr Vorarlberg
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Über das Stellen von Fragen in der Schule
ÖTV-Youngster jubelt
Taucher krönt sich zum doppelten US Open-Champ
Dünne Personaldecke
Schulstart für über 56.000 Mädchen und Buben
Transfers im Ländle
Altacher schnappen sich ein Bayern-München-Juwel
Mehrfach vorbestraft
Bewaffneter Rumäne raubte eigene Ehefrau aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf