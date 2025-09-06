Profile gesperrt
Anwalt namens Zuckerberg verklagt Facebook-Konzern
Mark Zuckerberg gegen Mark Zuckerberg! Ein US-Anwalt und Namensvetter des Facebook-Gründers klagt gegen den Mutterkonzern Meta, weil dieser seine Profile beim Online-Netzwerk immer wieder gesperrt hat. Der Insolvenzanwalt aus dem Bundesstaat Indiana geht davon aus, dass Meta einen Versuch vermutet, den Plattform-Gründer und Konzernchef Mark Zuckerberg zu imitieren.
Mark S. Zuckerberg (siehe X-Posting unten) betreibt neben einem privaten Profil auch ein berufliches, für das er Werbung schaltet. Die berufliche Facebook-Seite sei allein in den vergangenen acht Jahren fünfmal gesperrt worden, beschwert er sich. Sie wieder online zu bringen, habe oft Monate gedauert, obwohl er jedes Mal rasch die nötigen Unterlagen eingereicht habe. Dabei sei eine Sperrung seines Accounts bereits im Jahr 2011 von amerikanischen und internationalen Medien aufgegriffen worden.
Jurist wirft Facebook Vertragsbruch vor
Zuckerberg, der bereits seit 38 Jahren als Anwalt aktiv ist, gab der Klage zufolge über die Jahre mehr als 11.000 US-Dollar (rund 9400 Euro) für Werbung bei Facebook aus – in der Hoffnung, neue Kunden zu angeln. Seine Facebook-Seite sei im Mai dieses Jahres erneut blockiert und bis heute nicht wieder freigeschaltet worden.
Der Jurist wirft dem Konzern nun unter anderem Vertragsbruch vor, weil er nicht die vereinbarte Gegenleistung für seine Ausgaben als Anzeigenkunde erhalten habe. Er fordert, dass Facebook vom Gericht untersagt wird, seine Profile zu sperren.
