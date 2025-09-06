Mit Heimerfolg und weißer Weste nach Zenica!

Die Favoritenrolle, aber auch der ganze Druck liegen heute bei Österreich: „Da wir die Gruppe als Erster abschließen wollen, ist es das klare Ziel, dass wir das Spiel gewinnen, um mit neun Zählern am Dienstag ins Spiel in Zencia zu gehen“, richtete Ralf Rangnick den Blick auch schon auf den kommenden Hit in Bosnien. Wer im Tor stehen wird, ließ der Teamchef gestern noch offen: „Wir mussten in den letzten 18 Monaten verletzungsbedingt immer wieder was ändern, haben nun nicht vor, in jedem Spiel den Torhüter zu wechseln. Es ist aber nicht so, dass wir schon im Vorhinein von einer klaren Nummer 1 sprechen können.“