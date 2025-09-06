Vorteilswelt
Österreich – Zypern

Mit Heimerfolg und weißer Weste nach Zenica!

Fußball International
06.09.2025 08:27
Xaver Schlager (re.) war bei allen Trainings dabei – nichts spricht heute gegen seinen Einsatz.
Xaver Schlager (re.) war bei allen Trainings dabei – nichts spricht heute gegen seinen Einsatz.

So lautet die klare Devise für das heutige Ländermtach in Linz gegen Zypern (ab 20.45 Uhr im sportkrone.at-Ticker). Seine Nummer eins lüftete Teamchef Ralf Rangnick vorab nicht. David Alaba und Xaver Schlager sind fit.

Die Favoritenrolle, aber auch der ganze Druck liegen heute bei Österreich: „Da wir die Gruppe als Erster abschließen wollen, ist es das klare Ziel, dass wir das Spiel gewinnen, um mit neun Zählern am Dienstag ins Spiel in Zencia zu gehen“, richtete Ralf Rangnick den Blick auch schon auf den kommenden Hit in Bosnien. Wer im Tor stehen wird, ließ der Teamchef gestern noch offen: „Wir mussten in den letzten 18 Monaten verletzungsbedingt immer wieder was ändern, haben nun nicht vor, in jedem Spiel den Torhüter zu wechseln. Es ist aber nicht so, dass wir schon im Vorhinein von einer klaren Nummer 1 sprechen können.“

Klarheit bei Alaba
Klarheit brachte die Woche bei David Alaba: „Er hat alle Einheiten mitgemacht, keine Probleme mehr vermeldet. Somit steht schon gegen Zypern einem Einsatz nichts im Wege.“ Dasselbe gilt für Xaver Schlager: Wir mussten ihn in einer intensiven Einheit wegen eines erhöhten Wertes rausnehmen, doch es spricht auch bei ihm nichts gegen die Startelf.“ Dass das Duo beide Partien über die volle Distanz bestreiten wird, scheint ausgeschlossen – das Risiko wäre zu groß!

Auch Schmid wieder fit
Auch Romano Schmid, der zuletzt noch über Nackenschmerzen geklagt hatte, machte im gestrigen Abschlusstraining die gesamte Einheit mit: „Ich gehe daher davon aus, dass auch er einsatzfähig sein wird.“

Ferner kündigte Rangnick im Sturm an, „dass wir jeden Einzelnen in den beiden Matches benötigen werden.“ Der Deutsche gibt sich bezüglich des heutigen Parallelspiels keinen Illusionen hin: „Man muss davon ausgehen, dass Bosnien San Marino besiegt.“ Denn alles andere als ein dienstägiges Duell der weißen Westen wäre eine Sensation.

