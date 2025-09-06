Stiftungsrat: „Warum nicht nur ein ZiB-Moderator?“

Politik soll nicht in den ORF hineinregieren

Auch das Thema Kundenfreundlichkeit bei der Gebührenbeschwerde-Stelle (auch nachdem der bisherige Chef gehen musste, sei noch viel zu tun) und Sicherheit ist ihm ein Anliegen. Israel-Hasser waren ja ins Tiroler Studio und jüngst ins ORF-Zentrum eingedrungen. „Das darf einfach nicht passieren, da werden wir etwas tun.“ Zudem fordert Schütze mehr Kooperation mit privaten Medien, wie etwa bei den Sportübertragungen, ein.

Wichtig sei zudem der gesetzliche Auftrag des Stiftungsrats, die Politik solle aber nicht in den ORF hineinregieren.