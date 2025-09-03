Concept C: So schräg wird Audis neues Sportcoupé

Auf den ersten Blick fühlt man sich an das jüngst präsentierte Radikal-neu-Design von Jaguar erinnert, das intern für Verwerfungen geführt hat. Tatsächlich soll das Concept C jedoch die DNA hauseigener Ikonen in sich tragen. Inspiriert vom Auto-Union-Rennwagen Typ C der 1930er-Jahre nimmt es klassische Elemente auf – klare Flächen, dominanter Kühlerrahmen, unverwechselbare Lichtsignatur – und übersetzt sie ins Elektrozeitalter. Während der historische Typ C mit 16 Zylindern und ohrenbetäubendem Lärm über die Pisten donnerte, setzt Audi heute auf Stille, Strom und Präzision. Auch an Limousinen wie den A6 dritter Generation oder den TT soll das Concept Car anknüpfen.