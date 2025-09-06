Abfahrverbote für A8 auch in Berchtesgaden

Bei Stau fahren viele Autos von der Autobahn und verstopfen Landstraßen und Dörfer – auch in Deutschland. Nun gelten auch im Berchtesgadener Land Abfahrverbote. Was Autofahrer wissen müssen und warum die Bayern es den Österreichern nachmachen.
Seit Freitag gelten im Berchtesgadener Land in den Gemeinden entlang der Autobahn A8 an Freitagen, Samstagen, Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen Durchfahrverbote, wie das Landratsamt mitteilte. So sollen Anwohner in den Gemeinden entlastet werden, die unter dem Ausweichverkehr leiden.
Vorbild für den Landkreis ist die Regelung, die bereits seit 15. August im Landkreis Rosenheim gilt. Nach dieser darf bei Stau nicht mehr von der Autobahn abgefahren werden.
Eine ähnliche Regelung an der Inntalautobahn hatte Bayern in den vergangenen Jahren massiv kritisiert – nun macht es ein weiterer Landkreis den Tirolern nach.
Kritiker bemängeln allerdings, dass schon einfache Ausreden die Abfahrverbote außer Kraft setzen – zumal die Polizei nicht genügend Personal hat, um die Verbote umfänglich zu kontrollieren.
Damit auch Nutzer von Navigationsplattformen künftig richtig geleitet werden, hat das Landratsamt angekündigt, den Portalen Bescheid zu geben.
Kommentare
