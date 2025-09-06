Königliche Unterstützung für steirische Fachkräfte

Am Montag geht es für 44 junge Fachkräfte aus Österreich – zehn davon aus der Steiermark – auf ins dänische Herning zu den Berufs-Europameisterschaften Euroskills. Am Mittwoch starten die Wettkämpfe in Berufen von Grafikdesign über Floristik bis hin zur Tischlerei.