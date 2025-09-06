Königliche Unterstützung für steirische Fachkräfte

In der kommenden Woche gehen 44 junge Fachkräfte aus Österreich im dänischen Herning auf Medaillenjagd: Die Berufsmeisterschaften Euroskills finden dort statt. Nun hat sich als Besucher auch der König Dänemarks, Frederik X., angekündigt.
Am Montag geht es für 44 junge Fachkräfte aus Österreich – zehn davon aus der Steiermark – auf ins dänische Herning zu den Berufs-Europameisterschaften Euroskills. Am Mittwoch starten die Wettkämpfe in Berufen von Grafikdesign über Floristik bis hin zur Tischlerei.
Royaler Besuch beim Wettkampf
Am Donnerstag hat sich nun ganz besonderer Besuch angekündigt: Dänemarks König Frederik X. wird den Jungtalenten bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Der Monarch wird einen Rundgang über das Gelände des 110.000 Quadratmeter großen Messe Congress Herning absolvieren, internationaler Medienrummel inklusive.
