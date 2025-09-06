Vorteilswelt
Auf Hagel folgt Schnee

Zum Sommerferien-Ende schickt Winter erste Grüße

Tirol
06.09.2025 08:44
Blick vom Glungezer auf die Nordkette am frühen Samstagvormittag: Unter der dicken Nebeldecke ...
Blick vom Glungezer auf die Nordkette am frühen Samstagvormittag: Unter der dicken Nebeldecke liegen unter anderem Innsbruck und Hall.(Bild: Alpenverein Hall in Tirol)

Nächste Woche geht es auch für die Tiroler Schüler wieder zurück in die Klassen. Der Sommer ist vorbei! Doch das ist er auch mit Blick auf die Berge – denn dorthin schickte der Winter zum letzten Ferienwochenende erste Grüße. Bis fast auf 2000 Meter schneite es herab. Im Laufe des Tages und am Sonntag hat dann aber wieder die Sonne das Sagen.

Der Cocktail am Strand ist noch ganz frisch in den Erinnerungen. Der „Köpfler“ in den erfrischenden See ebenso. Auch die gemütliche Grillerei im Garten oder auf der Terrasse ist noch nicht lange her. Da kam am Freitag eine kleine Kaltfront – doch die hatte es in sich.

Auf Hagel folgten Regen und Schnee am Berg
Angekündigt hatte sich diese bereits am Vortag mit teils schweren Gewittern – betroffen war vor allem das Tiroler Außerfern, wo auch teils Golfball-große Hagelkörner vom Himmel herunter donnerten. Teilweise noch größere! Am Freitag schüttete es dann zeitweise wie aus Kübeln. Und als sich am späteren Nachmittag die Nebel lichteten, trauten wohl vielen ihren eigenen Augen nicht. Auf den Bergen hatte es geschneit!

Schnee bis auf 2000 Meter herab
Teilweise hat es in Tirol bis auf knapp 2000 Meter heruntergeschneit. Die Nordkette oberhalb von Innsbruck präsentierte sich auch am frühen Samstagvormittag noch weiß. Ebenso der Glungezer und der Patscherkofel und einige andere Berggipfel im Großraum Innsbruck.

Auch der Habicht in den Stubaier Alpen war Samstag angezuckert.
Auch der Habicht in den Stubaier Alpen war Samstag angezuckert.(Bild: Birbaumer Christof)

Aber auch etwa im Zillertal und im Pitztal schaute „Frau Holle“ vorbei und sorgte für angezuckerte Gipfel. Am Pitztaler Gletscher etwa fiebert man auch schon dem Ski-Saisonstart am 27. September entgegen.

Am Wochenende dominiert wieder Sonne
Die gute Nachricht für alle Sonnenhungrigen: Der Winter war in Tirol nur auf Kurzbesuch. Schon im Laufe des Samstags, nach Auflösung des Nebels, dominiert wieder die Sonne – am Sonntag steht dann ein Spätsommertag mit bis zu 27 Grad im Westen auf dem Programm.

Generell macht der Sonntag auch im restlichen Österreich seinem Namen alle Ehre. Es wird großteils sonnig. Lediglich dünne und hohe Schleierwolken ziehen immer mal am Himmel vorbei.

