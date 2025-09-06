Zum Sommerferien-Ende schickt Winter erste Grüße

Nächste Woche geht es auch für die Tiroler Schüler wieder zurück in die Klassen. Der Sommer ist vorbei! Doch das ist er auch mit Blick auf die Berge – denn dorthin schickte der Winter zum letzten Ferienwochenende erste Grüße. Bis fast auf 2000 Meter schneite es herab. Im Laufe des Tages und am Sonntag hat dann aber wieder die Sonne das Sagen.