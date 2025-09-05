Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Meinen die das ernst?

Hyundai Insteroid: Der Rattenfänger aus Seoul

Motor
05.09.2025 06:10
(Bild: Hyundai)

Mit dem Insteroid zeigt Hyundai auf der IAA eine Designstudie für die Generation Z. Statt klassischer Automobilästhetik gibt‘s vor allem brachiale Anklänge an die Gaming-Welt. Unterm Blech steckt aber das bravste Elektroauto von Hyundai mit dem kleinsten Öko-Fußabdruck.

0 Kommentare

Aston Martin, Lamborghini, Bugatti … in den Hallen der Motorworld im Münchener Norden bestimmt der ganz große, teure, exotische Luxus der Verbrennerwelt das Bild; „Cars on steroid” sozusagen, Autos auf Anabolika. An diesem Morgen allerdings stiehlt den Boliden ein ziemlich irrer Kleinwagen die Schau: der Hyundai Insteroid.

Gewaltiger Heckspoiler, übergroße Räder und ein weiß-orangenes Farbspiel, das direkt aus computeranimierten Träumen stammen könnte. Und doch ist der Krawallbruder nur ein in sämtliche Richtungen aufgebrezelter Inster, seines Zeichens kleinster Elektro-Crossover der Koreaner. Und in den soll die gedopte Variante denn auch die angepeilte Kundschaft locken. Zunächst aber mal auf die IAA, wo Hyundai seinen Mini-Renner in Szene setzen will.

Schaf im Wolfspelz
Die Designstudie Insteroid stammt aus dem europäischen Kreativstudio von Hyundai in Rüsselsheim. Chefdesigner Eduardo Ramírez beschreibt das Konzept als „moderne Interpretation eines Traumautos”, inspiriert von Videospielwelten und Motorsportikonen. Das Exterieur des 3,83 Meter kurzen Fahrzeugs wird dominiert von aerodynamischen Akzenten, wuchtigen Kotflügeln und einer breiten Spur. Im Innenraum wartet ein zugleich spartanisches und „gameifiziertes“ Cockpit mit Sportsitzen, Überrollkäfig und individuell programmierbaren Displays.

(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
Lesen Sie auch:
Top-Kleinststromer
Hyundai Inster: Der winzige Überraschungs-Knüller
24.01.2025
Krone Plus Logo
Muss man gehört haben!
Hyundai Ioniq 5 N: Fährt sich wie ein Verbrenner
05.06.2024

Hyundai Ioniq5 N lässt grüßen
Sämtliche Bedienflächen dort sind anpassbar – etwa die individuelle Steuerung der digitalen Instrumente oder Farbschemata. Und über allem liegt ein Sound, der wieder ganz gut hier in die Kathedrale der Acht- bis Zwölfzylinder passt: Die Hyundai-Entwickler haben eigens ein Fahrgeräusch komponiert, das klassische Turbofans genauso begeistern soll wie eSportler an der XBox. 

Die kennen Autofahren seit der Grundschulzeit – aber eben meist nur am PC oder Smartphone-Display. In der realen Welt ist dem Nachwuchs denn auch oft das iPhone wichtiger als ein Kleinwagen. Pädagogisch steht beim Insteroid darum die Lust am „multisensorischen Gesamterlebnis” im Fokus, so die Macher. Der sogenannte Drift-Modus macht das E-Fahrzeug auch auf abgesperrten Rennstrecken zum Erlebnisobjekt. Das integrierte Soundsystem „Beat House“ sowie das „Message Grid” zur Interaktion gehören zu den spielerischen Elementen, auf die Digital Natives so abfahren.

Genau wie auf das ökologische Bewusstsein. Darum arbeitet Hyundai mit nachhaltigen Materialien: Im Innenraum kommen Stoffe aus recyceltem Garn zum Einsatz. Die Karosserie nutzt einen Leichtbaurahmen aus Gitterrohr-Struktur, der Gewicht und Ressourcenaufwand minimiert.

Der Arcade-Automat wäre vielen wohl lieber
Die IAA ist nicht der erste Auftritt für den Insteroid. Weltpremiere hatte die Studie schon auf der Seoul Mobility Show, und auf der Gamescom präsentierte das Unternehmen vor ein paar Wochen dazu passend einen eigenen Arcade-Automaten samt Insteroid-Spiel, um die Community der Gamer zu betören. Mit der IAA-Präsentation sendet der Hersteller nun auch ein Signal Richtung Europa: Der Wandel zum emissionsfreien und vernetzten Fahrzeug soll emotionaler, erlebnisreicher und cooler werden. Und vor allem den im geburtenschwachen Jahrgang nur spärlich nachwachsenden Rohstoff „neue junge Kunden” ansprechen. Jetzt müssen sie nur noch den Führerschein machen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

7 im Wohlfühlreich
Peugeot e5008: Löwe beißt nicht. Aber kann er was?
Über 470 km/h!
BYD pulverisiert Speed-Rekord für Elektroautos
800-Volt-SUV
BYD Sealion 7: China-Premium zum Superpreis?
Der Brite Oliver Rowland ist Formel E-Weltmeister 2025!
Das Formel E-Finale
Finish in London: Rowland krönt sich zum Champion
Teuer wie drei BMW M4?
Bovensiepen Zagato: Ein besonderes Edel-Coupé
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Legende schwärmt von 25 Jahre älterem Freund
170.720 mal gelesen
Ski-Legende Maria Riesch und ihr neuer Freund Johann Schrempf schweben auf Wolke sieben.
Gericht
Dramatische Notoperation bei Karl-Heinz Grasser
165.928 mal gelesen
Karl-Heinz Grasser befindet sich nach einer Notoperation wieder auf dem Weg der Besserung.
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
154.685 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Regierung ohne Plan: Dann gute Nacht, Österreich!
1789 mal kommentiert
Kanzler Stocker und seine Koalitionspartner haben einen Festschmaus für Kickl aufbereitet ...
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1315 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Außenpolitik
Macron: Sicherheitsgarantien für die Ukraine fix
1197 mal kommentiert
Herzlich empfing Frankreichs Präsident Macron seinen ukrainischen Amtskollegen Selenskyj in ...
Mehr Motor
Meinen die das ernst?
Hyundai Insteroid: Der Rattenfänger aus Seoul
Ladepad in der Garage
Porsche macht’s kabellos: Cayenne lädt kabellos
Neue Namen für Stromer
Klassiker leben auf: VW stampft ID.3 & Co ein
Targa-TT
Concept C: So schräg wird Audis neues Sportcoupé
7 im Wohlfühlreich
Peugeot e5008: Löwe beißt nicht. Aber kann er was?

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf