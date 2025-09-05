Hyundai Insteroid: Der Rattenfänger aus Seoul

Der Arcade-Automat wäre vielen wohl lieber

Die IAA ist nicht der erste Auftritt für den Insteroid. Weltpremiere hatte die Studie schon auf der Seoul Mobility Show, und auf der Gamescom präsentierte das Unternehmen vor ein paar Wochen dazu passend einen eigenen Arcade-Automaten samt Insteroid-Spiel, um die Community der Gamer zu betören. Mit der IAA-Präsentation sendet der Hersteller nun auch ein Signal Richtung Europa: Der Wandel zum emissionsfreien und vernetzten Fahrzeug soll emotionaler, erlebnisreicher und cooler werden. Und vor allem den im geburtenschwachen Jahrgang nur spärlich nachwachsenden Rohstoff „neue junge Kunden” ansprechen. Jetzt müssen sie nur noch den Führerschein machen.