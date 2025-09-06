Warum Tiroler Landesrat der FPÖ nicht antwortet

Enormer Aufwand, enorme Kosten

Dass die unzähligen Förderungen in Österreich längst zu einem nicht mehr durchblickbaren Dschungel geworden sind – auf Landesebene gilt dasselbe – und gelichtet werden müssen, ist zu unterstützen. Ob aber die Methodik der FPÖ hier zielführend ist, steht auf einem anderen Blatt. Denn der Aufwand und die damit verbundenen Kosten für derartige „Späße“ sind enorm.