_Der Präsident kommt

Trump gibt sich Sinner gegen Alcaraz im Stadion

Tennis
06.09.2025 09:02
Donald Trump blickt gespannt auf das Herren-Finale der US Open
Donald Trump blickt gespannt auf das Herren-Finale der US Open(Bild: AP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Kevin Dietsch)

US-Präsident Donald Trump will das Herrenfinale der Tennisprofis bei den US Open besuchen. Das bestätigten die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers in New York der Deutschen Presse-Agentur. Trump wird demnach als Gast eines Kunden oder einer Kundin im Arthur Ashe Stadium erwartet und soll das Endspiel aus dessen Loge verfolgen.

0 Kommentare

Der Spanier Carlos Alcaraz trifft im Finale am Sonntag (20.00 Uhr MESZ) auf Jannik Sinner aus Italien.

06.09.2025

Wessen Einladung Trump gefolgt ist, verrieten die Organisatoren des prestigeträchtigen Turniers nicht. Zwar war der Republikaner Trump vor seiner ersten Amtszeit als Präsident (2017-21) regelmäßig als Zuschauer bei den US Open dabei. Nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP ist er aber der erste amtierende Präsident seit Bill Clinton vor 25 Jahren, der das Turnier besucht.

Auffälliges Verhalten bei Fußballfinale
Seit seinem Wahlsieg im November vergangenen Jahres hat Trump verschiedene hochklassige Sportveranstaltungen besucht. Im Februar war er etwa bei der Super Bowl in New Orleans dabei, dem Saisonhöhepunkt der American-Football-Liga NFL. Zuletzt kündigte der leidenschaftliche Golfer auch an, sich den Ryder Cup Ende September vor den Toren New York Citys anzuschauen.

Mitte Juli sorgte der US-Präsident mit seiner eigenwilligen Art bei der Siegerehrung nach dem Finale der Club-Weltmeisterschaft im Fußball für Irritationen. Der 79-Jährige blieb – nachdem er zuvor den siegreichen Profis des FC Chelsea die Goldmedaillen überreicht hatte – auf dem Siegerpodest stehen, als die Mannschaft zum Jubeln ansetzen wollte. Normalerweise gehört dieser Moment allein den Siegern.

